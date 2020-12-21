SON DAKİKA! Süper Lig'de 14. hafta maçlarının hakemleri açıklandı! İşte dev maçın hakemi...
Son dakika haberi... Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak maçların hakemleri açıklandı. Hafta içinde oynanacak maçlardan en önemlisi olan Fenerbahçe - Başakşehir maçını Bahattin Şimşek yönetecek. İşte ligde oynanacak diğer maçları yönetecek hakemler...
Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak maçların hakemleri belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden yapılan açıklamada hafta içinde oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler duyuruldu.
Haftanın en kritik maçı olan Fenerbahçe - Başakşehir maçını Bahattin Şimşek yönetecek. Galatasaray 'ın Göztepe'yi konuk edeceği maçta Mete Kalkavan düdük çalacak. Beşiktaş , Ankaragücü deplasmanına çıkacak ve bu karşılaşmada Halis Özkahya görev yapacak. Trabzonspor'un Hatay'a konuk olacağı maçı ise Abdülkadir Bitigen yönetecek.
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İşte Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak maçların hakemleri:
22 Aralık Salı
16:00 Hatayspor - Trabzonspor (Abdülkadir Bitigen)
19:00 Galatasaray - Göztepe (Mete Kalkavan)
23 Aralık Çarşamba
16:00 Erzurumspor - Denizlispor (Hüseyin Göçek)
16:00 Alanyaspor - Yeni Malatyaspor (Alper Ulusoy)
19:00 Kasımpaşa - Gaziantep (Koray Gençerler)
19:00 Fenerbahçe - Başakşehir (Bahattin Şimşek)
24 Aralık Perşembe
16:00 Sivasspor - Gençlerbirliği (Tugay Kaan Numanoğlu)
16:00 Kayserispor - Konyaspor (Ali Palabıyık)
19:00 Çaykur Rizespor - Antalyaspor (Erkan Özdamar)
19:00 Ankaragücü - Beşiktaş (Halis Özkahya)