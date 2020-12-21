Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak maçların hakemleri belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden yapılan açıklamada hafta içinde oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler duyuruldu.

Haftanın en kritik maçı olan Fenerbahçe - Başakşehir maçını Bahattin Şimşek yönetecek. Galatasaray 'ın Göztepe'yi konuk edeceği maçta Mete Kalkavan düdük çalacak. Beşiktaş , Ankaragücü deplasmanına çıkacak ve bu karşılaşmada Halis Özkahya görev yapacak. Trabzonspor'un Hatay'a konuk olacağı maçı ise Abdülkadir Bitigen yönetecek.

İşte Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak maçların hakemleri:

22 Aralık Salı

16:00 Hatayspor - Trabzonspor (Abdülkadir Bitigen)

19:00 Galatasaray - Göztepe (Mete Kalkavan)

23 Aralık Çarşamba

16:00 Erzurumspor - Denizlispor (Hüseyin Göçek)

16:00 Alanyaspor - Yeni Malatyaspor (Alper Ulusoy)

19:00 Kasımpaşa - Gaziantep (Koray Gençerler)

19:00 Fenerbahçe - Başakşehir (Bahattin Şimşek)

24 Aralık Perşembe

16:00 Sivasspor - Gençlerbirliği (Tugay Kaan Numanoğlu)

16:00 Kayserispor - Konyaspor (Ali Palabıyık)

19:00 Çaykur Rizespor - Antalyaspor (Erkan Özdamar)

19:00 Ankaragücü - Beşiktaş (Halis Özkahya)