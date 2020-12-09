SON DAKİKA! Süper Lig'de 12. hafta hakemleri açıklandı!
Süper Lig'de 12. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Geçen hafta Galatasaray - Hatayspor maçının hakemi olan Erkan Özdamar, bu hafta Fenerbahçe - Malatyaspor maçına verildi. Fenerbahçe - Beşiktaş maçının hakemi Tugay Kaan Numanoğlu, Hatayspor - Karagümrük maçına; VAR hakemi Abdulkadir Bitigen ise Başakşehir - Gaziantep maçına atandı. Denizlispor - Fenerbahçe maçının olay hakemi Ali Palabıyık ise bu hafta sahada görev alan hakemlerden olmadı.
Süper Lig'de 12. haftanın önemli maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Geçen hafta Galatasaray - Hatayspor maçının hakemi olan Erkan Özdamar, bu hafta Fenerbahçe - Malatyaspor maçına verildi.
Fenerbahçe - Beşiktaş maçının hakemi Tugay Kaan Numanoğlu, Hatayspor - Karagümrük maçına; VAR hakemi Abdulkadir Bitigen ise Başakşehir - Gaziantep maçına atandı.
İşte Süper Lig'de 12. haftada düdük çalacak hakemler:
11 Aralık Cuma
19.00 Kasımpaşa-Denizlispor: Ramazan Keleş
12 Aralık Cumartesi
13.30 Hatayspor-Karagümrük: Tugay Kaan Numanoğlu
16.00 Kayserispor-Trabzonspor: Burak Şeker
16.00 Rizespor-Göztepe: Özgür Yankaya
19.00 Ankaragücü-Konyaspor: Mete Kalkavan
19.00 Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor: Erkan Özdamar
13 Aralık Pazar
13.30 Erzurumspor-Gençlerbirliği: Alper Ulusoy
16.00 Başakşehir-Gaziantep: Abdulkadir Bitigen
19.00 Alanyaspor-Beşiktaş: Atilla Karaoğlan
14 Aralık Pazartesi
19.00 Sivasspor-Antalyaspor: Halis Özkahya