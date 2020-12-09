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SON DAKİKA! Süper Lig'de 12. hafta hakemleri açıklandı!

Süper Lig'de 12. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Geçen hafta Galatasaray - Hatayspor maçının hakemi olan Erkan Özdamar, bu hafta Fenerbahçe - Malatyaspor maçına verildi. Fenerbahçe - Beşiktaş maçının hakemi Tugay Kaan Numanoğlu, Hatayspor - Karagümrük maçına; VAR hakemi Abdulkadir Bitigen ise Başakşehir - Gaziantep maçına atandı. Denizlispor - Fenerbahçe maçının olay hakemi Ali Palabıyık ise bu hafta sahada görev alan hakemlerden olmadı.

09 Aralık 2020, Çarşamba 12:29 Son Güncelleme:
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SON DAKİKA! Süper Lig'de 12. hafta hakemleri açıklandı!

Süper Lig'de 12. haftanın önemli maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Geçen hafta Galatasaray - Hatayspor maçının hakemi olan Erkan Özdamar, bu hafta Fenerbahçe - Malatyaspor maçına verildi.

Fenerbahçe - Beşiktaş maçının hakemi Tugay Kaan Numanoğlu, Hatayspor - Karagümrük maçına; VAR hakemi Abdulkadir Bitigen ise Başakşehir - Gaziantep maçına atandı.

İşte Süper Lig'de 12. haftada düdük çalacak hakemler:

11 Aralık Cuma

19.00 Kasımpaşa-Denizlispor: Ramazan Keleş

12 Aralık Cumartesi

13.30 Hatayspor-Karagümrük: Tugay Kaan Numanoğlu

16.00 Kayserispor-Trabzonspor: Burak Şeker

16.00 Rizespor-Göztepe: Özgür Yankaya

19.00 Ankaragücü-Konyaspor: Mete Kalkavan

19.00 Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor: Erkan Özdamar

13 Aralık Pazar

13.30 Erzurumspor-Gençlerbirliği: Alper Ulusoy

16.00 Başakşehir-Gaziantep: Abdulkadir Bitigen

19.00 Alanyaspor-Beşiktaş: Atilla Karaoğlan

14 Aralık Pazartesi

19.00 Sivasspor-Antalyaspor: Halis Özkahya

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