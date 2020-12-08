İddaa şampiyonluk oranları Süper Lig'in 11. haftasında oynanan maçlar sonrasında güncellendi. Fenerbahçe , Galatasaray ve Beşiktaş 'ın kazandığı haftada 3 takımın oranı geçen haftaya göre biraz düşerken, puan kaybeden Alanyaspor, Trabzonspor ve Başakşehir'in oranları ise yükseldi.

İddaa şampiyonluk oranlarında ise son durum aşağıdaki gibi oluştu:

Süper Lig şampiyonluk oranları

Fenerbahçe: 1.95

Galatasaray: 2.90

Beşiktaş: 5.50

Alanyaspor: 12.00

Başakşehir: 18.00

Trabzonspor: 35.00

Geçen haftanın oranları ise şu şekildeydi:

Fenerbahçe: 2.00

Galatasaray: 3.00

Beşiktaş: 5.75

Alanyaspor: 10.00

Başakşehir: 15.00

Trabzonspor: 25.00