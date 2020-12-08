SON DAKİKA! Süper Lig şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori...
Son dakika haberi... İddaa şampiyonluk oranları Süper Lig'in 11. haftasında oynanan maçlar sonrasında güncellendi. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın kazandığı haftada 3 takımın oranı geçen haftaya göre biraz düşerken, puan kaybeden Alanyaspor, Trabzonspor ve Başakşehir'in oranları ise yükseldi.
İddaa şampiyonluk oranları Süper Lig'in 11. haftasında oynanan maçlar sonrasında güncellendi. Fenerbahçe , Galatasaray ve Beşiktaş 'ın kazandığı haftada 3 takımın oranı geçen haftaya göre biraz düşerken, puan kaybeden Alanyaspor, Trabzonspor ve Başakşehir'in oranları ise yükseldi.
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İddaa şampiyonluk oranlarında ise son durum aşağıdaki gibi oluştu:
Süper Lig şampiyonluk oranları
Fenerbahçe: 1.95
Galatasaray: 2.90
Beşiktaş: 5.50
Alanyaspor: 12.00
Başakşehir: 18.00
Trabzonspor: 35.00
Geçen haftanın oranları ise şu şekildeydi:
Fenerbahçe: 2.00
Galatasaray: 3.00
Beşiktaş: 5.75
Alanyaspor: 10.00
Başakşehir: 15.00
Trabzonspor: 25.00