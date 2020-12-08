MENÜ

SON DAKİKA! Süper Lig şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori...

Son dakika haberi... İddaa şampiyonluk oranları Süper Lig'in 11. haftasında oynanan maçlar sonrasında güncellendi. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın kazandığı haftada 3 takımın oranı geçen haftaya göre biraz düşerken, puan kaybeden Alanyaspor, Trabzonspor ve Başakşehir'in oranları ise yükseldi.

08 Aralık 2020, Salı 15:39 Son Güncelleme:
- A +
SON DAKİKA! Süper Lig şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori...

İddaa şampiyonluk oranları Süper Lig'in 11. haftasında oynanan maçlar sonrasında güncellendi. Fenerbahçe , Galatasaray ve Beşiktaş 'ın kazandığı haftada 3 takımın oranı geçen haftaya göre biraz düşerken, puan kaybeden Alanyaspor, Trabzonspor ve Başakşehir'in oranları ise yükseldi. 

SÜPER LİG ŞAMPİYONLUK ORANLARINA BAHİS YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

İddaa şampiyonluk oranlarında ise son durum aşağıdaki gibi oluştu:

Süper Lig şampiyonluk oranları

Fenerbahçe: 1.95

Galatasaray: 2.90

Beşiktaş: 5.50

Alanyaspor: 12.00

Başakşehir: 18.00

Trabzonspor: 35.00

Geçen haftanın oranları ise şu şekildeydi:

Fenerbahçe: 2.00

Galatasaray: 3.00

Beşiktaş: 5.75

Alanyaspor: 10.00

Başakşehir: 15.00

Trabzonspor: 25.00

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...