Son dakika | Süper Lig şampiyonluk oranları güncellendi

Süper Lig'de 8. hafta maçlarının ardından şampiyonluk oranları güncellendi. Haftayı mağlubiyet ile kapatan Fenerbahçe 'nin oranı 1.80'den 1.90'a yükseldi. Sivasspor'u yenen Galatasaray 'ın oranı ise 3.75'ten 3.'e düştü.

Süper Lig şampiyonluk oranları

1.90 Fenerbahçe

3.00 Galatasaray

7.50 Başakşehir

10.00 Beşiktaş

13.00 Alanyaspor

35.00 Trabzonspor

Süper Lig şampiyonluk oranları (Eski)

Fenerbahçe | 1,80

Galatasaray | 3,75

Beşiktaş | 6,50

Başakşehir | 9,00

Alanyaspor | 12,00

Trabzonspor | 30,00