Son dakika | Süper Lig şampiyonluk oranları güncellendi
Süper Lig'de 8. hafta maçlarının ardından şampiyonluk oranları güncellendi. Haftayı mağlubiyet ile kapatan Fenerbahçe'nin oranı 1.80'den 1.90'a yükseldi. Sivasspor'u yenen Galatasaray'ın oranı ise 3.75'ten 3.'e düştü.
Süper Lig'de 8. hafta maçlarının ardından şampiyonluk oranları güncellendi. Haftayı mağlubiyet ile kapatan Fenerbahçe 'nin oranı 1.80'den 1.90'a yükseldi. Sivasspor'u yenen Galatasaray 'ın oranı ise 3.75'ten 3.'e düştü.
Süper Lig şampiyonluk oranları
1.90 Fenerbahçe
3.00 Galatasaray
7.50 Başakşehir
10.00 Beşiktaş
13.00 Alanyaspor
35.00 Trabzonspor
SÜPER LİG ŞAMPİYONLUK ORANLARINA BAHİS YAPMAK İÇİN TIKLAYIN!
Süper Lig şampiyonluk oranları (Eski)
Fenerbahçe | 1,80
Galatasaray | 3,75
Beşiktaş | 6,50
Başakşehir | 9,00
Alanyaspor | 12,00
Trabzonspor | 30,00