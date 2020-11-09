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Son dakika | Süper Lig şampiyonluk oranları güncellendi

Süper Lig'de 8. hafta maçlarının ardından şampiyonluk oranları güncellendi. Haftayı mağlubiyet ile kapatan Fenerbahçe'nin oranı 1.80'den 1.90'a yükseldi. Sivasspor'u yenen Galatasaray'ın oranı ise 3.75'ten 3.'e düştü.

09 Kasım 2020, Pazartesi 14:12 Son Güncelleme:
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Son dakika | Süper Lig şampiyonluk oranları güncellendi

Süper Lig'de 8. hafta maçlarının ardından şampiyonluk oranları güncellendi. Haftayı mağlubiyet ile kapatan Fenerbahçe 'nin oranı 1.80'den 1.90'a yükseldi. Sivasspor'u yenen Galatasaray 'ın oranı ise 3.75'ten 3.'e düştü.

Süper Lig şampiyonluk oranları

1.90 Fenerbahçe

3.00 Galatasaray 

7.50 Başakşehir 

10.00 Beşiktaş  

13.00 Alanyaspor 

35.00 Trabzonspor

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Süper Lig şampiyonluk oranları (Eski)

Fenerbahçe | 1,80

Galatasaray | 3,75

Beşiktaş | 6,50

Başakşehir | 9,00

Alanyaspor | 12,00

Trabzonspor | 30,00

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