Son dakika | Süper Lig şampiyonluk oranları güncellendi!

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi. 28. hafta maçları dün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Haftayı kayıpsız geçen Başakşehir 1.75'lik oranı ile şampiyonluğun en büyük favorisi olarak gösterildi.

Alanyaspor ile berabere kalan Trabzonspor 'un oranı ise 1.90'a geriledi. Bordo-Mavili takımın geçen haftaki oranı ise 2.10'du... Gaziantep ile 3-3 berabere kalarak çok kritik 3 puan kaybeden Galatasaray 'ın 5.50'lik oranı ise 35'e kadar yükseldi.

Süper Lig 28. hafta şampiyonluk oranları

1.75 Başakşehir

1.90 Trabzonspor

25.00 Sivasspor

35.00 Galatasaray

300.00 Beşiktaş

Süper Lig’de 27. hafta şampiyonluk oranları

Trabzonspor 2.10

Başakşehir 2.65

Galatasaray 5.50

Sivasspor 8.00