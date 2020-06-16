Son dakika | Süper Lig şampiyonluk oranları güncellendi

Süper Lig'de 27. hafta maçları tamamlandı. Mücadelenin ardından İddaa risk yönetimi şampiyonluk oranlarını güncelledi. Haftayı galibiyetle kapatan Trabzonspor 'un 2.65'lik oranı 2.10'a düşerken Başakşehir'de 3.00'ten 2.65'e geriledi.

Çaykur Rizespor deplasmanında kaybeden Galatasaray 'ın oranı ise 3.00'ten 5.50'ye kadar yükseldi. Haftanın kapanış maçında Denizlispor 'u mağlup eden Sivasspor'un oranı ise 12.00'ten 8'e düştü.

Süper Lig’de şampiyonluk oranları

Trabzonspor 2.10

Başakşehir 2.65

Galatasaray 5.50

Sivasspor 8.00

Eski şampiyonluk oranları

Trabzonspor: 2.65

Galatasaray: 3.00

Başakşehir: 3.00

Sivasspor: 12.00