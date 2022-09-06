Son dakika | Süper Lig şampiyonluk oranları değişti

Spor Toto Süper Lig'de 5. hafta maçları sona erdi. Oynanan maçların ardından İddaa Risk Yönetimi şampiyonluk oranlarını güncelledi.

Fenerbahçe favori

Fenerbahçe 3.25'lik oranı ile favori gösterildi. İkinci sırada 4.00'lık oranla Beşiktaş ve Trabzonspor yer aldı. Galatasaray ise 4.10 oranla 4. sırada bulunuyor.

4 büyük takıma en yakın kulüp ise 8.50 oranla Başakşehir oldu. Konyaspor'un oranı ise 17 oldu.

Süper Lig şampiyonluk oranları:

(3.25) Fenerbahçe

(4.00) Beşiktaş

(4.00) Trabzonspor

(4.10) Galatasaray

(8,50) Başakşehir

(17.0) Konyaspor