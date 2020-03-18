Son dakika! Süper Lig için karar anı

Son dakika haberi: Tüm danyayı tehdit eden coronavirüs spor gündemini de meşgul etmeye devam ediyor. Bugün Çankaya Köşkü'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek bakanlar kurulu toplantısı da büyük önem arz ediyor. Toplantıda, birçok önemli konunun masaya yatırılacağı, spor müsabakalarının kaderinin de bu toplantıda çizileceği ifade edildi.

Her ne kadar TFF Başkanı Nihat Özdemir dün düzenlediği basın toplantısında alınan kararın aynen devam ettiğini aktarsa da bugünkü toplantıda nihai kararın verilmesi bekleniyor.

Coronavirüs tehdidi sonrası oluşturulan bilim kurulunun raporunun değerlendirileceği toplantı sonrası olağandışı bir karar verilmesi bekleniyor. Yüksek ihtimalle Süper Lig başta olmak üzere spor müsabakalarının askıya alınacağı ve oluşabilecek tüm risklerin önüne geçilmesi için her türlü tedbirin hayata geçirileceği ifade ediliyor.

Alınan karaların bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanması bekleniyor.