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Son dakika - Süper Lig hakem listesi açıklandı

Son dakika haberi! Merakla beklenen Süper Lig hakem listesi TFF tarafından açıklandı. İşte Merkez Hakem kurulu 2022-2023 futbol sezonu hakem listesi... Klasmanı düşürülen hakem yokken yeni 6 hakem Süper Lig listesine eklendi.

06 Ocak 2023, Cuma 09:21 Son Güncelleme:
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Son dakika - Süper Lig hakem listesi açıklandı

Son dakika haberi! Merakla beklenen Süper Lig hakem listesi TFF tarafından açıklandı. İşte Merkez Hakem kurulu 2022-2023 futbol sezonu hakem listesi... Klasmanı düşürülen hakem yokken yeni 6 hakem Süper Lig listesine eklendi. 


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SÜPER LİG HAKEM LİSTESİ

Zorbay Küçük, Yaşar Kemal Uğurlu, Kadir Sağlam, Erkan Özdamar, Ali Palabıyık, Burak Pakkan, Sarper Barış Saka, Burak Şeker, Murat Erdoğan, Bahattin Şimşek, Arda Kardeşler, Cihan Aydın, Ali Şansalan, Ümit Öztürk, Suat Arslanboğa, Turgut Doman, Mert Güzenge, Volkan Bayarslan, Mustafa Kürşad Filiz, Mete Kalkavan, Tugay Kaan Numanoğlu, Halil Umut Meler, Direnç Tonusluoğlu, Yiğit Arslan, Abdülkadir Bitigen, Atilla Karaoğlan, Yasin Kol

Süper Lig'de klasman yükselen hakemler

Yiğit Arslan, Direnç Tonusluoğlu, Turgut Doman, Cihan Aydın, Murat Erdoğan ve Çağdaş Altay

TFF VAR'da 7 olan hakem sayısı ise 12'ye yükseltti.

YENİ VIDEO YARDIMCI HAKEM LİSTESİ

Mustafa İlker Coşkun

Serkan Tokat

Özgür Yankaya

Emre Malok

Onur Özütoprak

Hakan Ceylan

Alper Ulusoy

Alper Çetin

Koray Gençerler

Erkan Engin

Bülent Birincioğlu

Süper Lig gözlemci listesi belli oldu. Geçtiğimiz sene hakemliği bırakan Halis Özkahya, gözlemci listesine girdi.

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