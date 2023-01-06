Son dakika - Süper Lig hakem listesi açıklandı
Son dakika haberi! Merakla beklenen Süper Lig hakem listesi TFF tarafından açıklandı. İşte Merkez Hakem kurulu 2022-2023 futbol sezonu hakem listesi... Klasmanı düşürülen hakem yokken yeni 6 hakem Süper Lig listesine eklendi.
Son dakika haberi! Merakla beklenen Süper Lig hakem listesi TFF tarafından açıklandı. İşte Merkez Hakem kurulu 2022-2023 futbol sezonu hakem listesi... Klasmanı düşürülen hakem yokken yeni 6 hakem Süper Lig listesine eklendi.
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SÜPER LİG HAKEM LİSTESİ
Zorbay Küçük, Yaşar Kemal Uğurlu, Kadir Sağlam, Erkan Özdamar, Ali Palabıyık, Burak Pakkan, Sarper Barış Saka, Burak Şeker, Murat Erdoğan, Bahattin Şimşek, Arda Kardeşler, Cihan Aydın, Ali Şansalan, Ümit Öztürk, Suat Arslanboğa, Turgut Doman, Mert Güzenge, Volkan Bayarslan, Mustafa Kürşad Filiz, Mete Kalkavan, Tugay Kaan Numanoğlu, Halil Umut Meler, Direnç Tonusluoğlu, Yiğit Arslan, Abdülkadir Bitigen, Atilla Karaoğlan, Yasin Kol
Süper Lig'de klasman yükselen hakemler
Yiğit Arslan, Direnç Tonusluoğlu, Turgut Doman, Cihan Aydın, Murat Erdoğan ve Çağdaş Altay
TFF VAR'da 7 olan hakem sayısı ise 12'ye yükseltti.
YENİ VIDEO YARDIMCI HAKEM LİSTESİ
Mustafa İlker Coşkun
Serkan Tokat
Özgür Yankaya
Emre Malok
Onur Özütoprak
Hakan Ceylan
Alper Ulusoy
Alper Çetin
Koray Gençerler
Erkan Engin
Bülent Birincioğlu
Süper Lig gözlemci listesi belli oldu. Geçtiğimiz sene hakemliği bırakan Halis Özkahya, gözlemci listesine girdi.