Süper Lig takımları, transfer ettikleri futbolcularda deneyimli isimlere öncelik vermeye devam ediyor. 20 ekibimiz şu ana kadar 30 yaş üstü 22 oyuncuyu kadrosuna katarken, bu değer ile ligimiz 20 büyük Avrupa ligi içerisinde de ilk sıraya çıktı. Ligimizi 30 yaş üstü 19 transfer yapan Yunanistan ve 15 futbolcu alan Polonya takip etti. Öte yandan takımlarımız 9 tane 30 yaşında oyuncuyu renklerine bağlarken, 23 yaş altı transfer sayısı ise 19 olarak gerçekleşti.

27.6 İLE SAN MARİNO ZİRVEDE

Geniş kadrolarında çok sayıda altyapıdan oyuncu bulunduran ekiplerimiz, buna rağmen Avrupa'nın en yaşlı beşinci ligi durumunda bulunuyor. Takımlarımız 26.4'lük yaş ortalamasıyla yeni sezona hazırlanıyor. Bu alanda sadece San Marino (27.6), İspanya (27.3), Kazakistan (27.3) ve Malta (26.5) önümüzde yer alıyor.

ALIM SATIMLARDA ZARARDAYIZ

Takımlarımız oyuncu alım satımlarında ise an itibarıyla ekside bulunuyor. Şu ana kadar Süper Lig ekipleri, transferler için kasalarından 24.4 milyon Euro çıkarırken, sattıkları futbolculardan 8.8 milyon Euro gelir elde etti. Böylece takımlarımız, bu tabloda 15.6 milyon Euro eksiye düştü. (Sabah)