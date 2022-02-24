Son dakika! Süper Lig 27. hafta hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 27. hafta karşılaşmaları 25, 26, 27 ve 28 Şubat'ta oynanacak. Karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, ligin 27'nci haftası ve görev alacak hakemler şu şekilde:

25 şubat Cuma

20:00 Adana Demirspor-Antalyaspor: Alper Ulusoy

20:00 Trabzonspor-Kayserispor: Erkan Özdamar

26 Şubat Cumartesi

16:00 Başakşehir FK-Fatih Karagümrük: Yasin Kol

19:00 Sivasspor- Beşiktaş : Sarper Barış Saka

27 Şubat Pazar

13:30 Giresunspor-Göztepe: Cüneyt Çakır

16:00 Hatayspor-Yeni Malatyaspor: Çağdaş Altay

16:00 Alanyaspor-Konyaspor:Volkan Bayarslan

19:00 Galatasaray -Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk

28 Şubat Pazartesi

20:00 Kasımpaşa- Fenerbahçe : Mete Kalkavan