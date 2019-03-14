Son dakika | Süper Lig 26. hafta hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Fenerbahçe - Sivasspor maçında Bülent Yıldırım, Beşiktaş - Göztepe maçında Serkan Çınar ve Bursaspor - Galatasaray maçında Suat Arslanboğa görev yapacak. Ayrıca Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor maçına atanan Zorbay Küçük ilk kez bir Süper Lig karşılaşmasında görev yapacak.

Süper Lig 26. hafta hakemleri...

Yarın:

20.30 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor (Bülent Yıldırım)

16 Mart Cumartesi:

13.30 Atiker Konyaspor-Çaykur Rizespor (Cüneyt Çakır)

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Trabzonspor (Ali Palabıyık)

16.00 Akhisarspor-Kasımpaşa (Halis Özkahya)

19.00 Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Zorbay Küçük)

19.00 Beşiktaş-Göztepe (Serkan Çınar)

17 Mart Pazar:

13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü (Özgür Yankaya)

16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Medipol Başakşehir (Yaşar Kemal Uğurlu)

19.00 Bursaspor-Galatasaray (Suat Arslanboğa)