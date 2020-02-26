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Son dakika - Süper Lig 24. hafta hakemleri açıklandı!

Süper Lig'de 24. hafta oynanacak hakemler açıklandı. Cuma günü oynanacak Alanyaspor - Beşiktaş maçını Halis Özkahya yönetecek. Fenerbahçe - Galatasaray derbisini yöneten Halil Umut Meler'e ise Süper Lig'de maç verilmedi. İşte haftanın hakemleri...

26 Şubat 2020, Çarşamba 11:16 Son Güncelleme:
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Son dakika - Süper Lig 24. hafta hakemleri açıklandı!

Süper Lig'de 24. hafta oynanacak hakemler açıklandı. Cuma günü oynanacak Alanyaspor - Beşiktaş maçını Halis Özkahya yönetecek.

İşte haftanın hakemleri...

Alanyaspor-Beşiktaş: Halis Özkahya

Konyaspor - Kasımpaşa: Ali Palabıyık

Trabzonspor-Ç. Rizespor: Abdulkadir Bitigen

Antalyaspor - Fenerbahçe: Ali Şansalan

Denizlispor - Yeni Malatyaspor: Koray Gençerler

Ankaragücü - Sivasspor: Ümit Öztürk

Galatasaray - Gençlerbirliği: Arda Kardeşler

Başakşehir - Gaziantep FK: Zorbay Küçük

Kayserispor - Göztepe: Mete Kalkavan

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