Son dakika - Süper Lig 24. hafta hakemleri açıklandı!
Süper Lig'de 24. hafta oynanacak hakemler açıklandı. Cuma günü oynanacak Alanyaspor - Beşiktaş maçını Halis Özkahya yönetecek. Fenerbahçe - Galatasaray derbisini yöneten Halil Umut Meler'e ise Süper Lig'de maç verilmedi. İşte haftanın hakemleri...
Süper Lig'de 24. hafta oynanacak hakemler açıklandı. Cuma günü oynanacak Alanyaspor - Beşiktaş maçını Halis Özkahya yönetecek.
İşte haftanın hakemleri...
Alanyaspor-Beşiktaş: Halis Özkahya
Konyaspor - Kasımpaşa: Ali Palabıyık
Trabzonspor-Ç. Rizespor: Abdulkadir Bitigen
Antalyaspor - Fenerbahçe: Ali Şansalan
Denizlispor - Yeni Malatyaspor: Koray Gençerler
Ankaragücü - Sivasspor: Ümit Öztürk
Galatasaray - Gençlerbirliği: Arda Kardeşler
Başakşehir - Gaziantep FK: Zorbay Küçük
Kayserispor - Göztepe: Mete Kalkavan