Süper Lig 'de 2020-2021 sezonunun 11 Eylül'de başlayacağı açıklanmıştı. Yeni sezonun başlamasına kısa süre kala fikstür çekim tarihi de belli oldu. Süper Lig 2020-2021 sezonu fikstür çekimi 20 Ağustos Perşembe günü yapılacak.

Süper Lig fikstür çekimiyle ilgili kararın kısa süre içinde kulüplere bildirilecek. Bu sezon 21 takımın mücadele edeceği Süper Lig'de her takım bir haftayı maç yapmadan (BAY) tamamlayacak.

11 Eylül 2020 Cuma günü başlayacak olan Süper Lig’in bitiş tarihi 16 Mayıs 2021 Pazar olarak belirlenmişti.

Transfer dönemi ne zaman bitecek?

2020-2021 Futbol Sezonu 1. Transfer ve Tescil Dönemi, 4 Ağustos 2020 tarihinde başlayıp 5 Ekim 2020 tarihinde sona erecek. İkinci transfer ve tescil dönemi daha sonra ilan edilecek.

Yakup Çınar - Fanatik ÖZEL