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SON DAKİKA! Süper Kupa maçı öncesinde Beşiktaş'ta 5 isim kadrodan çıkarıldı

Son dakika haberi... Beşiktaş'ta Antalyaspor ile oynanacak Süper Kupa öncesinde şok yaşandı. Siyah beyazlılarda hastalanan 5 futbolcu maçın kadrosundan çıkarıldı.

03 Ocak 2022, Pazartesi 13:39 Son Güncelleme:
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SON DAKİKA! Süper Kupa maçı öncesinde Beşiktaş'ta 5 isim kadrodan çıkarıldı

Beşiktaş 'ta hastalık şoku yaşanıyor. Siyah beyazlılarda, 5 Ocak Çarşamba günü Antalyaspor ile oynanacak Süper Kupa maçı öncesinde 5 futbolcusunun üst solunum yolları enfeksiyonu geçirdiği için kadrodan çıkarıldığı açıklandı. Necip Uysal, Can Bozdoğan, Güven Yalçın, Salih Uçan ve Serdar Saatçı, Katar’ın Doha kentinde bulunan Ahmed Bin Ali Stadyumu’nda oynanacak maç öncesinde kadrodan çıkarılan isimler oldu.

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Siyah beyazlılar, konuyla ilgili resmi internet sitesinden şu açıklamayı yayınladı:

Futbol A Takımımızın Turkcell Süper Kupa finalinde Fraport TAV Antalyaspor ile 5 Ocak Çarşamba günü Katar’ın Doha kentinde bulunan Ahmed Bin Ali Stadyumu’nda oynayacağı maç öncesi yapılan değerlendirmelerde, üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları gösteren futbolcularımız; Necip Uysal, Can Bozdoğan, Güven Yalçın, Salih Uçan ve Serdar Saatçı, kamp kadrosundan çıkarılmıştır.

Futbolcularımızın ileri tetkik ve takip süreçleri devam etmektedir.

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