Süper Lig'de şampiyonluk yarışını Başakşehir'e kaybeden Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir ile yollar ayrılırken yeni teknik direktörün kim olacağı merak konusu. Yeni hoca konusunda birçok ismin adı geçerken Gaziantep FK ile başarılı bir sezonu geride bırakan Marius Sumudica da konuşulan isimler arasında yer aldı.

Söz konusu iddialara ilişkin ise Sumudica, Rumen basınından Digi Sport'a açıklamalarda bulundu.

Trabzonsporlu taraftarların kendisini istediklerini belirten Sumudica, "Sosyal medyada şu an Trabzonspor için en uygun hoca olacağımı söyleyen çok sayıda taraftar gördüm. Muhtemelen deliliğimi, yaşama tarzımı seviyorlar. Trabzon, futbolu soluyan bir şehir. Oradaki insanlar futbol ile yatıp, futbol ile kalkıyorlar" dedi.

Olası bir tekliften onur duyacağını belirten Sumudica, "Bu sezon çok da kötü bir derece almadılar. Şampiyonluğa yakınlardı. Sonunda ne olduğunu bilmiyorum ama bir şeyler oldu. Türkiye'de şampiyonluk için bir takımla mücadele etmek, dünyadaki herhangi bir antrenör için de bir onur ve bir meydan okuma olacaktır" ifadelerini kullandı.