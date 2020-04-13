Son dakika... Süleyman Soylu'dan ikinci açıklama!
Son dakika haberi... Dün akşam saatlerinde görevinden istifa eden ve istifası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmeyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Aynı kararlılıkla devam etmeliyiz. Allah milletimize, bizi mahcup etmesin” dedi. Bu açıklamasından birkaç saat sonra tweet de atan Soylu, "Milletimizin hizmetinde yola devam inşallah" yazdı.
Dün akşam saatlerinde görevinden istifa ettiğini açıklayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmedi. Bakan Soylu görevine kaldığı yerden devam ediyor. Yaşanılanlar sonrası kısa bir açıklama yapan Bakan Soylu, “Allah hem milletimize hem de bizden umudu olanlara, bizi mahcup etmesin. Aynı kararlılıkla devam etmeliyiz. Allah'a emanet olun” dedi.
SÜLEYMAN SOYLU'NUN İKİNCİ AÇIKLAMASI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sokağa çıkma yasağıyla ilgili sorumluluğumuzun gereği aldığım karar üzerine milletimiz ve Sayın Cumhurbaşkanımızın tutumu beni mahcup etmiştir." ifadelerini kullandı.
"Allah mahcup etmesin. Milletimizin hizmetinde yola devam inşallah." açıklamasında bulunan Bakan Soylu, şunları kaydetti:
"Devlet ve milletin emanetinde atılan adımlarda eksikliğimizin bu iki irade tarafından insani bir durum olarak kabul edilip onarma hakkı verilmesi, sorumluluğumuzu artırmıştır."
İHA