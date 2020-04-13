Dün akşam saatlerinde görevinden istifa ettiğini açıklayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmedi. Bakan Soylu görevine kaldığı yerden devam ediyor. Yaşanılanlar sonrası kısa bir açıklama yapan Bakan Soylu, “Allah hem milletimize hem de bizden umudu olanlara, bizi mahcup etmesin. Aynı kararlılıkla devam etmeliyiz. Allah'a emanet olun” dedi.

SÜLEYMAN SOYLU'NUN İKİNCİ AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sokağa çıkma yasağıyla ilgili sorumluluğumuzun gereği aldığım karar üzerine milletimiz ve Sayın Cumhurbaşkanımızın tutumu beni mahcup etmiştir." ifadelerini kullandı.

"Allah mahcup etmesin. Milletimizin hizmetinde yola devam inşallah." açıklamasında bulunan Bakan Soylu, şunları kaydetti:

"Devlet ve milletin emanetinde atılan adımlarda eksikliğimizin bu iki irade tarafından insani bir durum olarak kabul edilip onarma hakkı verilmesi, sorumluluğumuzu artırmıştır."





İHA

İlgili Haberler Corona virüs haberleri! 13 Nisan corona virüs son dakika haberleri CANLI BLOG



