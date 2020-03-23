Son dakika! Süleyman Soylu açıkladı: Sokağa çıkma yasağı

Son dakika haberi: Çin'de patlak veren ve kısa sürede dünyaya yayılan corona virüs nedeniyle birçok Avrupa ülkesinde durum sokağa çıkma yasağı uygulamasına kadar geldi.Dünya genelinde ölü sayısı 15 binlere ulaşırken Türkiye'de yaşanan can kaybı 30'a yükseldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi’ye açıklamalarda bulundu. Selvi’ye konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Sokağa çıkma yasağı ilan edilecek mi?” sorusunu cevaplandırdı.

Soylu, Selvi’ye verdiği cevapta, “Dinamik bir süreç. Süreci takip ediyoruz. Şimdiye kadar attığımız adımların, aldığımız kararların sonucunu takip ediyoruz. Bu işin başından itibaren hareketliliği azaltmaya, sosyal mesafeyi arttırmaya çalışıyoruz. Minimum mobilizasyon ve sosyalizasyon. Hedefimiz budur. Şu ana kadar da bu hedefi tutturduğumuzu düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

İşte yazının o kısmı:

“Evde kal” kampanyasına rağmen halkımızın bir bölümünün İstanbul başta olmak üzere bazı şehirlerde sokağa çıkmaya devam ettiği gözleniyor. Türkiye genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi gündemde mi?

“Dinamik bir süreç. Süreci takip ediyoruz. Şimdiye kadar attığımız adımların, aldığımız kararların sonucunu takip ediyoruz. Bu işin başından itibaren hareketliliği azaltmaya, sosyal mesafeyi arttırmaya çalışıyoruz. Minimum mobilizasyon ve sosyalizasyon. Hedefimiz budur. Şu ana kadar da bu hedefi tutturduğumuzu düşünüyoruz.”



