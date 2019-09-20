Son dakika... Süleyman Atlı dünya ikincisi!

Milli güreşçi dün ilk maçında Çinli Shaofeng Lıang’ı 12-2 sayı tuşu ile, ikinci turda İtalyan Givi Davidovi’yi 10-0 sayı tuşuyla, çeyrek finalde Sırp Stevan Andria Micic’i 5-4 yenerek geldiği yarı finalde Kazak Nurislam Sanayev’i de 5-3 mağlup edip finale yükselmişti. Bu madalya Türkiye’nin şampiyonada kazandığı üçüncü madalya oldu. Daha önce grekoromen stilde Rıza Kayaalp altın, Cenk İldem bronz madalyanın sahibi olmuştu.

KOTA SAYISI 4’E YÜKSELDİ

Milli güreşçiler Rıza Kayaalp, Taha Akgül, Cenk İldem ve Süleyman Atlı 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için vizeleri aldı. Böylelikle Türkiye'nin Olimpiyat kota sayısı 4'e yükseldi.

ŞAMPİYONADA YARIN 4 GÜREŞCİ DAHA MİNDERE ÇIKACAK

Dünya Güreş Şampiyonası'nda yarın 61-79-86-97 kilolarda eleme, çeyrek ve yarı final maçlarıyla bugünkü müsabakaların finalleri yapılacak.

Çekilen kura sonrasında yarın mindere çıkak olan milli güreşçilerin ilk maçlardaki rakipleri şöyle

61 kg: Recep Topal - Behnam Eshagh Ehsanpoor (İran)

79 kg: Muhammet Nuri Kotanoğlu - Gheorghi Pascalov (Moldova) vs. Jitender Jıtender (Hindistan) maçının galibi

86 kg: Fatih Erdin - Alexander Robert Moore (Kanada)

97 kg: İbrahim Çiftçi - Ali Khalil Shabanıbengar (İran) Müsabakalar TSİ 08:00’de başlayacak.