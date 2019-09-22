SON DAKİKA! Sturridge Sivasspor kadrosundan çıkarıldı!

Trabzonspor'a Daniel Sturrdige'den kötü haber geldi. Bordo-mavililer, Süper Lig'de oynanacak olan Sivasspor maçında oynayamayacağını açıkladı.

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şöyle;

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Sağlık Kurulu Başkanımız Yaşar Kibar Güven, futbolcumuz Daniel Sturridge’nin sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Oyuncumuzun Sivasspor maçı kadrosundan çıkartıldığını belirten Güven, “Cumartesi sabahı sağ ayak Aşil tendonu ve bileğinde ağrı şikayeti olduğunu belirten Daniel Sturridge’in aynı gün yapılan muayene ve çekilen MR sonucunda Aşil tendonu ve FHL (Flexor Hallucis Longus) tendon kılıfında ödem tespit edilmiştir. Acil olarak tedavisine başlanan futbolcumuz Süper Lig Cemil Usta sezonunun beşinci haftasında oynayacağımız Sivasspor karşılaşmasında riske edilmeyerek kamp kadrosundan çıkartılmıştır” dedi.