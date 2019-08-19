SON DAKİKA | Sturridge, imzaya geliyor!

Trabzonspor, transferdeki bir numaralı hedefi İngiliz golcü Daniel Sturridge için bastırıyor. Yıldız golcünün ailesi, Sparta Prag ile Akyazı’da oynanan maç öncesinde şehri gezip, ev bakmıştı. Sturridge'in ailesi, bu görüşmenin ardından Trabzonspor yönetimine transfer için olumlu yanıt vermişti.

Ahmet Ağaoğlu ile görüşecek

Fanatik'in ulaştığı bilgilere göre, İngiliz golcü sabaha karşı İstanbul'da Ahmet Ağaoğlu ile görüşecek ve transfer resmiyete kavuşacak. Sturridge’e senelik 2 milyon Euro, oynadığı maç ve attığı gol sayısı gibi çeşitli bonuslarla 3 milyon Euro’ya kadar çıkılması bekleniyor.

Aston Villa ve Manchester City altyapısında yetiştikten sonra Manchester ekibinin A Takıma yükselen ve ardından Chelsea'ye transfer olan 29 yaşındaki santrfor, 2013'te Liverpool'un yolunu tutmuştu. Liverpool formasıyla 160 maça çıkan Sturridge, söz konusu bu karşılaşmalarda 67 gol attı.

Serhat Demirtaş