2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki son iki maçında 13 Kasım'da Cebelitarık ve 16 Kasım'da deplasmanda Karadağ ile karşılaşacak A Millî Takımımızın teknik direktörü Stefan Kuntz canlı yayında açıklamalarda bulundu.

Stefan Kuntz'un açıklamaları...

Türkiye'de en çok eski takım arkadaşlarımı, anılarımızı, Galata Kulesi'ni, Ayasofya'yı ve yemekleri özledim. Bir de takım arkadaşlarımın biraz yaşlandığını fark ettim.









"Cebelitarık maçında hedefimiz galibiyet olacak"

Milli Takım 'da özgüven çok önemli, takım ruhu üzerine çalışıyoruz. Cebelitarık maçında öncelikli hedefimiz galibiyet olacak. Atabileceğimiz kadar gol atmak istiyoruz. Ekibimizi şekillendirmeye devam ediyoruz. Tabii ki eski maçları izledim, kendi analizimi yaptım. Çıkardığım şey, takımda öz güven ve mental güç yeterli değilmiş.

Yusuf Yazıcı neden yok?

Yusuf Yazıcı takımında son dönemde çok fazla süre alamadı. Lille teknik direktörü ve kendisiyle konuştum. Ben takımında oynadıktan sonra daha çok süre vermek istiyorum. Milli arayı iyi geçirdikten sonra Mart ayında oynanacak maçlarda daha faydalı olacağını düşünüyorum.

Kenan Karaman ve Sinan Bolat neden çağrıldı?

Sinan Bolat ile ilgili kararımızı kaleci antrenörlerimle konuştuktan sonra verdik. Ayaklarını iyi kullanan bir kaleci, kadromuzda olmasını istedik. Kenan merkez santrfor oynanan bir oyucumuz. Parmağı kırıldığı dönemde katkı sağlamak istediğini, Norveç karşısında oynamak istediğini söyledi. Bu davranışını çok beğenmiştim. Kenan her şeyini sahaya yansıtan biri. Bu birinci sebebi, ikincisi ise takım ruhunu bozmamak.









"İrfan Can için Pereira ile görüştük"

İrfan Can Kahveci konusunda Vitor Pereira ile bir görüşmemiz oldu. Bu görüşme sonrasında kendisini şimdilik kadroya çağırmamaya karar verdik.

Ferdi Kadıoğlu'nun durumu...

Ferdi Kadıoğlu ile toplantı yaptım ve kendisine planlarımı anlattım. Mili Takımda oynatmak istediğim oyun anlayışından bahsettim. İyi bir sohbet oldu ve verimli geçti. Biraz daha süreye ihtiyacını olduğunu, kasım ayı için değil ama mart ayında kadar vereceğini söyledi.









"Burak ve Hakan lider oyuncu"

Öncelikle şunu söyleyeyim. Hakan Çalhanoğlu Milan maçında ikinci penaltıyı da atmalıydı. O zaman Inter maçı kazanabilirdi. Benim şuanda çalıştığım bütün oyuncular ülkeleri adına oynamaktan büyük gurur duyuyorlar. Tek bir amaçları var, Türk insanını mutlu etmek. Burak Yılmaz saha içi ve saha dışında lider bir oyuncu. Hakan Çalhanoğlu da yine aynı özelliklere sahip.

8+3 yabancı kuralı hakkında ne düşünüyor?

Almanya'da 2000 yılında yabancı kuralında değişiklik yapılmıştı. Her kulübün akademiler kurması zorunlu hale getirilmişti. Türkiye'de de yabancı kuralı, sorunun sadece bir parçası. Konunun tüm tarafları bir araya gelerek ortak bir karar almalı.







