Son dakika sporda Corona Virüsü gelişmeleri | 13 Mart Cuma haberleri

13 Mart Cuma günü Corona Virüs nedeniyle sporda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bir çok organizasyon iptal edildi. Ayrıca Avrupa ve Dünya'nın bir çok liginde erteleme kararları alındı. İşte 13 Mart Cuma son dakika Corona Virüs ile alakalı yaşanan spordaki gelişmeler ve detaylar...

İŞTE DAKİKA DAKİKA SPORDA CORONA VİRÜS GELİŞMELERİ...

01:21 | Arsenal, Mikel Arteta'nın Corona Virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Arsenal "Mikel Arteta'nın Korona Virus testi pozitif çıktıktan sonra tüm antrenman tesislerimiz kapatılmıştır. Bütün oyuncularımız kişisel olarak karantina altına alınmıştır.

01:30 | Serie A takımlarından Juventus daha önce İtalyan stoper Daniele Rugani’de Corona Virus olduğunu açıklamıştı. Siyah-beyazlılar, Rugani’deki teşhisin ardından takım oyuncuları ve teknik ekip olmak üzere 121 kişinin kendini karantinaya aldığını açıkladı.

06:29 | Chelsea, Callum Hudson-Odoi'nin corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

08:59 | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasının, ilk tanı konan hastanın takibe alınan çevresinden olduğunu bildirdi.

09:43 | Belçika'da ligler Corona Virus önlemi kapsamında 3 Nisan'a kadar ertelendi.

10:22 | Sky Deutschland, bu hafta sonu Bundesliga maçlarını ücretsiz olarak yayınlamaya karar verdi, böylece mümkün olduğunca fazla kişi maçları takip edebilecek.

11:14 | Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu: Futbol, basketbol, voleybol, hentbol gibi takım sporlarına devam eden lig maçları Nisan sonuna kadar seyircisiz oynanacak.

11:28 | Galatasaray 'dan TFF'ye erteleme çağrısı: Liglerin seyircisiz oynanması yerine ilk etapta 15 gün ya da 1 ay süreyle liglerin ertelenmesi görüşünde olduğumuzu devletimizin dikkatine arz ederiz.

11:33 | Spor federasyonlarının bütün yaş kategorilerindeki Türkiye şampiyonaları koronavirüs tedbirleri doğrultusunda ertelendi.

11:43 | Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Corona Virüs tedbirleri doğrultusunda ertelendi.

12:31 | Bundesliga, Corona Virus tedbirleri nedeniyle 2 Nisan'a kadar askıya alındı.

12:35 | TFF, Corona Virus salgınının ülke genelinde görülmesi nedeniyle, Gelişim Liglerini (U19,U17,U16,U15,U14) erteledi.

12:44 | Everton'da ismi açıklanmayan bir oyuncunun koronavirüs belirtileri göstermesi sebebiyle tüm takımın karantina altına alındığı açıklandı.

13:01 | Fransa Ligue 1 ve tüm ligler Corona Virus tedbirleri kapsamında askıya alındı. Alınan kararla maçlar sınırsız olarak ertelendi.

13:08 | UEFA, gelecek hafta tüm Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarının ertelendiğini duyurdu.

13:44 | Bundesliga 2 takımlarından, Michael Frey'in formasını giydiği Nürnberg, 1 kişinin Korona virus test sonuçlarının pozitif çıktığını ve birkaç kişi için ise sonuçların beklendiğini açıkladı!

13:53 | Premier Lig'de maçlar 4 Nisan tarihine kadar ertelendi. Bütün amatör ve profesyonel ligler ertelendi.

13:58 | Litvanya Basketbol Federasyonu, ligi tescil etti. Şampiyon Zalgiris!

14:02 | Bournemouth, kaleci Artur Boruc da dahil kulüpten 5 kişinin koronavirüs belirtileri gösterdiğini duyurdu.

14:43 | Barcelona, Korona Virus'ten oluşan olağanüstü koşullar gözüne alınarak kulübün sağlık ekibinin tavsiyesiyle A Takım'ın tüm faaliyetleri bir sonraki duyuruya kadar askıya aldı.

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