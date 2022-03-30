Son dakika: Spor yasası teklifi kabul edildi

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler başkanlığında toplandı.

Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda kabul edildi.

Buna göre; spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinde; hesap verilebilirlik, denetlenebilirlik ve şeffaflık yönünden düzenlemelere gidilecek. Spor kulüpleri, dernek statüsünden çıkarılacak, spor anonim şirketi vasfı kazanacak. Spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri için ’denk bütçe’ sistemi getirilecek. Spor kulübü ve spor anonim şirketi başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile yöneticileri, mevzuat, tüzük ve esas sözleşmeden doğan yükümlülüklerini kasıt veya ihmalle ihlal ettikleri takdirde kulüp, şirket, pay sahipleri ve alacaklılara karşı verdikleri zararlardan müteselsilen sorumlu olacak.

AK Parti'li ve MHP'li milletvekillerinin imzasını taşıyan teklifle ilgili ilk imza sahibi olan AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, sunum yaptı.

Teklifin hazırlanma gerekçelerini anlatan Özalan, spor kulüplerinin sorunlarına dikkat çekti. Tüm spor kulüplerinin toplam borcunun 30 milyar lirayı geçtiğini aktaran Özalan, "Kulüplerimizin finansal durumu, sürdürülebilir başarıyı mümkün kılmamaktadır. Spor altyapısında yaptığımız çalışmalarla tesisler noktasında örnek gösterilecek seviyeye geldik. Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun ile sporda şiddeti önledik. Bu teklifle de spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerini düzenleyerek, hesap verilebilir, denetlenebilir, şeffaf bir yapı oluşturmak istemekteyiz. Ayrıca sporun özellikle de futbolun endüstrileşmesi söz konusudur. Bu alanın ülkemize gelir getirmesini istemekteyiz. Başarılı sporcularımızın yetişmesini ve ülkemizi temsil etmesini amaçlamaktayız" dedi.



