Süper Lig’in 31. haftasında Medipol Başakşehir evinde ağırladığı Yukatel Denizlispor’u 2-0’lık skorla mağlup etti. Turuncu lacivertli ekip, bu sonuçla puanını 66’ya yükselterek maç fazlasıyla en yakın rakibi Trabzonspor’un 5 puan önünde yer aldı. 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan İrfan Can Kahveci'den Galatasaray ve Fenerbahçe'ye kötü haber geldi.

İki ezeli rakibin de kadrosuna katmak istediği başarılı oyuncu, Başakşehir'le şampiyon olup sezon Avrupa'ya transfer olmak istediğini açıkladı.





İrfan Can'ın açıklamaları şu şekilde:

''Bu takımın bir parçası olmaktan dolayı mutluyum, gururluyum. Ne olursa olsun sezon sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Performansımı aslında çok yeterli bulmuyorum. Takımımızla şampiyon olup Avrupa'ya transfer olmak istiyorum.''