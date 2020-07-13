Türk futbolunda yabancı kuralının bir kez daha değişecek olmasının ardından şu anki mevcut 14 yabancı kuralının mimarı olan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Türkiye Futbol Federasyonu’nun yeni uygulamasıyla ilgili bir toplantı yaptı. Terim önderliğinde Süper Lig’in hocaları internet ortamında bir araya geldi. Toplantıya sadece Trabzonspor’un teknik direktörü Hüseyin Çimşir’in katılmadığı öğrenilirken, Terim’in meslektaşlarının görüşlerini aldığı belirtildi. Yaklaşık 3 gün önce gerçekleşen zirvede teknik adamların sıkıntılarını ortalama 5’er dakika alarak birbirleriyle paylaştıkları ancak ana gündemin yabancı kuralı olduğu ifade edildi.





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‘Kim iyiyse o oynasın’

Ortak görüş olarak hocaların, “Öncelikle mevcut kural devam etsin ama yanında artısı falan olmasın. Açıkçası işin temelinde hiç kısıtlama olmasın. Yabancı oyuncu serbest olsun ve kim iyi oynuyorsa, sahaya o çıksın. Böyle bir karar alırken bizlere danışılması gerekirdi. Dünyada örneği olmayan bir model. Ayrıca 2021’den itibaren alt yapıdan yetişmiş bir oyuncunun ilk 11’de zorunlu olarak oynatılması çok mantıksız. Kimse bizim sahada ilk 11’imize karışmamalı. Umarız bir an önce yanlıştan dönülür ve doğru kararlar alınır” dedikleri bildirildi.

Fatih Terim: Hepimiz karara uyacağız!

Ankaragücü maçı öncesi Galatasaray'ın hocası Fatih Terim, "TFF, kendinden önce aldığı yönetim kararlarını değiştirerek kendi kuralını koymuştur. Hepimiz buna uyacağız. Sonuçta kulüplerimizin kasası dolu, bu kararla dolup taşacak! Dünya üzerindeki Türk futbolcuların sayısı fazlalaşacak! Ligdeki hocalarla toplantı yaptık. Te knik adamlar, Türk futbolunun marka değeri için önemli kişilerdir. Ya bancı konusunda herkesin fikrini sordum. Burada, hocaların basit kişiler olmadığını ve çok önemli insanlar olduğunu göstermeyi teklif ettim. Bu toplantılara önümüzdeki dönemde de devam etme kararı aldık" ifadelerini kullandı.









İşte TFF’nin yabancı kuralı

2020-21 Sezonu

En fazla 14 yabancı futbolcu ile sözleşme yapılacak. İlk 11’de maksimum 8 yabancı olacak. 21 kişilik maç kadrosunda alt yapıdan yetişmiş 01.01.1998 ve daha sonra doğmuş bir futbolcu zorunlu olacak.

2021-22 Sezonu

En fazla 12 yabancı futbolcu ile sözleşme yapılacak. İlk 11’de maksimum 7 yabancı bulunacak. İlk 11’de alt yapıdan yetişmiş 01.01.2000 ve daha sonra doğmuş bir futbolcu zorunlu olacak.

2022-23 Sezonu

En fazla 10 yabancı futbolcu ile sözleşme yapılacak. İlk 11’de maksimum 6 yabancı olacak. İlk 11’de alt yapıdan yetişmiş 01.01.2002 ve daha sonra doğmuş iki futbolcu zorunlu olacak.