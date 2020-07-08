Son dakika - Spor Haberleri (8 Temmuz Çarşamba)

8 Temmuz Çarşamba son dakika spor haberleri büyük merak konusu. Spor severler hem transfer haberlerini hem de takımlarıyla ilgili haberleri yakından takip ediyor. Süper Lig'de 31. hafta heyecanı sürerken ayrıca taraftarlar takımlarının transfer haberlerini araştırıyor. İşte 8 Temmuz Çarşamba Fanatik Gazetesi'nde yer alan en bomba haberler ve detayları...

FENERBAHÇE'DEN BAKASETAS BOMBASI!

Fenerbahçe ’de teknik direktörlük koltuğuna Alanyaspor’dan Erol Bulut’un oturmasına artık kesin gözüyle bakılırken, önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. Sarı-Lacivertliler’in futbol takımının gelecek planlamasında kilit rol oynayan Emre Belözoğlu’na, Erol Bulut’un, şu anki takımından oyuncu önerdiği öğrenildi. Sözleşmesini tek taraflı olarak fesh eden Max Kruse’nin ardından 10 numara ya da başka bir deyişle hücuma dönük orta saha arayan Kanarya’da Emre’nin, Bulut’un tavsiyesi üzerine rotayı Alanya’nın Yunan oyuncusu Tasos Bakasetas’a çevirdiği bildirildi. Bu sezon başında Yunanistan’ın AEK Atina takımından transfer edilen Bakasetas’ın Akdeniz ekibiyle sözleşmesi 2022’de bitiyor.

CANER OSMANPAŞA SÜRPRİZİ!

Fenerbahçe son dakika transfer haberi... Sivasspor’da bu sezon performansıyla dikkatleri üzerine çeken Caner Osmanpaşa’nın da Fenerbahçe’nin transfer hedefleri arasında yer aldığı konuşuluyor. Yiğido’da başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken Caner’i Kanarya, bu sezon büyük sıkıntı çektiği stoper pozisyonunda düşünüyor.

32 yaşındaki oyuncunun düzenli olarak ilk 11 olmasa da takımın iskeletinde yer alması planlanıyor. Deneyimli futbolcunun sözleşmesi ise 2021’de sona eriyor.

SERGEN YALÇIN'DA SON DAKİKA

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın gelişmesi... Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Ocak ayında kulüple 1,5 yıllık anlaşmaya imza atan teknik direktör Sergen Yalçın’ın kontratını uzatacaklarının sinyallerini vermişti. Başkan Çebi, geçen hafta yaptığı bildiride, “Yeni sözleşme en çok Sergen Yalçın’a yakışır. Ben istikrardan yanayım, kendisine de güveniyorum. Kimse Sergen hocayla aramızda sorun var gibi göstermeye çalışmasın” ifadelerini kullanmıştı.

Yönetimin, kulübün efsane isimleri arasında yer alan Sergen Yalçın’a sezon sonunda 3 yıllık yeni kontrat önereceği bildirildi. Ek olarak yönetimin, Sergen Yalçın’a, alt yapı ve transfer konularında tanıdığı ayrıcalıkları daha da genişletmeyi planladığı belirtildi.

SÖRLOTH İÇİN SICAK GELİŞME!

Trabzonspor formasıyla bu sezon 44 maçta 29 gol ve 9 asistlik performans sergileyen Alexander Sörloth'a Real Madrid, Manchester United, Chelsea ve Juventus'un ardından Napoli de talip oldu. Fransız ekibi Lille'in, Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen'i ilk hedef olarak belirleyen Mavi-Beyazlılar'ın, bu oyuncu konusundaki pazarlıklardan bir sonuç alamaması sonrasında Sörloth'u istediği kaydedildi.

6 milyonluk opsiyon...

Osimhen için 60 milyon Euro'yu gözden çıkaran Çizme temsilcisinin, Sörloth için de 30 milyon Euro'ya yakın bir bütçe ayırdığı bildirildi. Hatırlanacağı üzere 24 yaşındaki forvet, sezon başında İngiliz ekibi Crystal Palace'tan iki yıllığına 6 milyon Euro satın alma opsiyonu ile kiralanmıştı

SLOUKAS'DA SON DAKİKA GELİŞMESİ

Fenerbahçe’de Obradovic’in takımdan ayrılmasının ardından yeni sezonda nasıl bir ekibin kurulacağı merakla bekleniyor. Yeni coachu İgor Kokoskov yönetiminde kadro çalışmalarına başlayan Kanarya’da takımın kilit isimleriyle ilgili olarak da hemen hemen her gün farklı haberler ortaya atılıyor. Eurohoops adlı basketbol sitesi, adı son olarak Barcelona için geçen Jan Vesely ve Nando De Colo’nun, gelecek dönemde de takımda kalacaklarını belirtti. Bununla birlikte Leo Westermann’ın da Kanarya’nın önemli parçalarından biri olarak kalacağı vurgulandı.

MAX KRUSE'YE TALİP ÇIKTI

Fenerbahçe ile sözleşmesini tek taraflı olarak fesheden ve fesih sebebini ödenmemiş borçlar olarak gösteren Max Kruse için Almanya Bundesliga’dan talip çıktı. Alman basınına göre 32 yaşındaki hücum oyuncusu için Hoffenheim teklif yapmaya hazırlanıyor.

Kanarya’dan ayrıldıktan sonra geleceğiyle ilgili konuşan Kruse, “Kişisel olarak bir seçim yapacak olursam, Almanya içerisinde kalmayı tercih ederim. Kariyerimin bu aşamasından sonra alacağım maaş, para hiç önemli değil” demişti.

ALPASLAN ÖZTÜRK'TE SICAK GELİŞME

Fenerbahçe, bu sezonun devre arasında savunmadaki sıkıntıyı çözmek adına Göztepe’den Alpaslan Öztürk’ü kadroya katmaya çalışmış ancak bu transferi gerçekleştirememişti. Geçtiğimiz hafta sonu Kanarya’nın, Göztepe’yi 2-1 yendiği mücadelede konuk ekipte Alpaslan, gösterdiği performansla sahanın en iyileri arasında yer alırken, Fenerbahçe’nin dikkatini bir kez daha çekti. Alınan bilgiye göre Alpaslan için İzmir ekibinin kapısının bir kez daha çalınması bekleniyor.

İRFANCAN KAHVECİ'DEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Süper Lig’in 31. haftasında Medipol Başakşehir evinde ağırladığı Yukatel Denizlispor’u 2-0’lık skorla mağlup etti. Turuncu lacivertli ekip, bu sonuçla puanını 66’ya yükselterek maç fazlasıyla en yakın rakibi Trabzonspor’un 5 puan önünde yer aldı. 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan İrfan Can Kahveci'den Galatasaray ve Fenerbahçe'ye kötü haber geldi.

İki ezeli rakibin de kadrosuna katmak istediği başarılı oyuncu, Başakşehir'le şampiyon olup sezon Avrupa'ya transfer olmak istediğini açıkladı.















