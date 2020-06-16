Gençlik ve Spor Bakanlığı, acil ihtiyaçları için kaynak arayışında olan kulüpleri kurtaracak bir hamleye imza attı. Spor Bakanlığı'nın devreye girmesi ile yayıncı kuruluş, kulüplere ödemeleri gerçekleştirmeye başlıyor. TFF'nin tepkisizliği sonrası kulüplerin acil ihtiyaçları için kaynak desteği Spor Bakanlığı'nın devreye girmesi ile çözüldü.

Bakanlık, yayıncı kuruluş yetkilileri ile görüşerek gecikmiş ödemelerin yapılmasını ve TFF tarafından da yayın taksitlerinin bir an önce kulüplere aktarılmasını iletti.

Bakanlığın talebi sonrası ise yayıncı kuruluş kaynak yaratarak TFF'ye aktarım için çalışma başlattı.

FANATİK ÖZEL