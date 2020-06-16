SON DAKİKA | Spor Bakanlığı'ndan kulüplere müjde!
Son dakika gelişmesi... Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın devreye girmesi ile yayıncı kuruluş, acil ihtiyaçları için kaynak arayışında olan kulüplere ödeme yapmaya başlıyor. TFF'nin de gecikmiş ödemeleri bir an önce kulüplere aktarması planlanıyor.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, acil ihtiyaçları için kaynak arayışında olan kulüpleri kurtaracak bir hamleye imza attı. Spor Bakanlığı'nın devreye girmesi ile yayıncı kuruluş, kulüplere ödemeleri gerçekleştirmeye başlıyor. TFF'nin tepkisizliği sonrası kulüplerin acil ihtiyaçları için kaynak desteği Spor Bakanlığı'nın devreye girmesi ile çözüldü.
Bakanlık, yayıncı kuruluş yetkilileri ile görüşerek gecikmiş ödemelerin yapılmasını ve TFF tarafından da yayın taksitlerinin bir an önce kulüplere aktarılmasını iletti.
Bakanlığın talebi sonrası ise yayıncı kuruluş kaynak yaratarak TFF'ye aktarım için çalışma başlattı.
FANATİK ÖZEL