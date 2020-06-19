Hürriyet'te yer alan habere göre; Adese Alışveriş Merkezleri Ticaret A.Ş. (ADESE) pay piyasasında 27.08.2019-04.09.2019 döneminde gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda eski milli futbolcu Abdullah Ercan idari para cezasına çarptırıldı.

Daha önce de işlem yasağı almıştı!

Sezon başında Sakaryaspor'u da bir süre çalıştıran Ercan'a 958 bin TL idari para cezası verildi. Ercan, daha önce de bazı hisse senetlerinde gerçekleştirdiği benzer türde işlemler nedeniyle işlem yasağıyla cezalandırılmıştı.

ADESE’DE DE YAKALANDILAR!

Adese hissesinde de Sermaye Piyasası Kurulu 2 kişi hakkında işlem yaptı. Abdullah Ercan ve Tolga Ercan hakkında VI-104.1 Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği’nin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (ç) ve (f) bentleri gereğince ayrı ayrı olmak üzere 958.581 lira idari para cezası kesildi.

İŞTE O MADDE:

“Emir veya işlemlere ilişkin piyasa bozucu eylemler

MADDE 5 – (1) Tek başına ya da birlikte hareket eden kişiler tarafından borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda gerçekleştirilen, sermaye piyasası araçlarının fiyatları, fiyat değişimleri, işlem hacimleri, işlem miktarları, işlem oranları, emir miktarları, emir oranları, emir iptal miktarları, emir iptal oranları veya emir gerçekleşme oranları gibi sermaye piyasalarının işleyişi veya sermaye piyasası araçlarının fiyatlarının belirlenmesiyle ilgili veriler dikkate alındığında önemli veya etkili kabul edilebilecek nitelikte;

a) Alım veya satım yapılması, hesap hareketi gerçekleştirilmesi, emir verilmesi, emir iptali veya emir değiştirilmesi,

b) Farklı fiyat kademelerine emir iletilmesi,

ç) Kendinden kendine veya karşılıklı işlemler gerçekleştirilmesi,

f) Fiyat yükseltici, fiyat düşürücü veya fiyatı sabit tutmaya yönelik işlemler yapılması piyasa bozucu eylem olarak değerlendirilir.”