Son dakika! Sörloth'un ardından Haaland da Türkiye'ye karşı yok
Borussia Dortmund Teknik Direktörü Marco Rose, Erling Haaland'ın sakatlığı nedeniyle Norveç Milli Takımı kadrosuna katılmayacağını açıkladı. Yıldız golcü Norveç'in Milli Takımımız ile karşılaşacağı maçta forma giyemeyecek.
Borussia Dortmund'un yıldız golcüsü Erling Haaland, sakatlığı nedeniyle Norveç Milli Takımı kadrosuna katılamayacak.
Borussia Dortmund teknik direktörü Marco Rose, Erling Haaland'ın sakatlığı nedeniyle Norveç Milli Takımı kadrosuna dahil edilmeyeceğini açıkladı. Milli takıma katılamayacak olan golcü isim 8 Ekim'de oynanacak olan Türkiye-Norveç mücadelesinde forma giyemeyecek.
Marco Rose konuyla ilgili olarak, “Haaland'ın ağrıları çok şiddetli. Augsburg maçında yok. Onu şimdilik burada tutacağız ve önümüzdeki zamanı onun için nasıl iyi değerlendireceğimize bakacağız. Milli Takım ’a gitmiyor" ifadelerinde bulundu.
Erling Haaland da sakatlığını Twitter'tan duyurdu.
https://twitter.com/ErlingHaaland/status/1443886477188927489
Norveç cephesinin konuyla ilgili resmi açıklaması
Norveç cephesinden konuyla ilgili olarak şu açıklama yapıldı:
"Haaland'ın Türkiye ve Karadağ'a karşı oynayıp oynamayacağı belirsiz ve Norveç ile Dortmund'un sağlık ekipleri yakın temas halinde olacak"
Sörloth da yok
Norveç'te Alexander Sörloth da sakatlığı nedeniyle aday kadroda yer almamıştı. Böylelikle 8 Ekim'de Milli Takımımıza karşı mücadele edecek olan Norveç, 2 önemli golcüsünden mahrum kalmış olacak.
Türkiye-Norveç maçı, 8 Ekim Cuma günü, saat 21.45’te Fenerbahçe Ülker Stadı’nda oynanacak.