Borussia Dortmund'un yıldız golcüsü Erling Haaland, sakatlığı nedeniyle Norveç Milli Takımı kadrosuna katılamayacak.

Borussia Dortmund teknik direktörü Marco Rose, Erling Haaland'ın sakatlığı nedeniyle Norveç Milli Takımı kadrosuna dahil edilmeyeceğini açıkladı. Milli takıma katılamayacak olan golcü isim 8 Ekim'de oynanacak olan Türkiye-Norveç mücadelesinde forma giyemeyecek.

Marco Rose konuyla ilgili olarak, “Haaland'ın ağrıları çok şiddetli. Augsburg maçında yok. Onu şimdilik burada tutacağız ve önümüzdeki zamanı onun için nasıl iyi değerlendireceğimize bakacağız. Milli Takım ’a gitmiyor" ifadelerinde bulundu.

Erling Haaland da sakatlığını Twitter'tan duyurdu.









Norveç cephesinin konuyla ilgili resmi açıklaması

Norveç cephesinden konuyla ilgili olarak şu açıklama yapıldı:

"Haaland'ın Türkiye ve Karadağ'a karşı oynayıp oynamayacağı belirsiz ve Norveç ile Dortmund'un sağlık ekipleri yakın temas halinde olacak"

Sörloth da yok

Norveç'te Alexander Sörloth da sakatlığı nedeniyle aday kadroda yer almamıştı. Böylelikle 8 Ekim'de Milli Takımımıza karşı mücadele edecek olan Norveç, 2 önemli golcüsünden mahrum kalmış olacak.

Türkiye-Norveç maçı, 8 Ekim Cuma günü, saat 21.45’te Fenerbahçe Ülker Stadı’nda oynanacak.

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