Son dakika | Soldado paylaştı! Fenerbahçe'den ayrılıyor

Fenerbahçe'nin İspanyol golcüsü Roberto Soldado'dan ayrılık sinyali geldi. Golcü futbolcu topladığı eşyalarını Instagram hesabından paylaştı.

29 Mayıs 2019, Çarşamba 11:19 Son Güncelleme:
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Son dakika | Soldado paylaştı! Fenerbahçe'den ayrılıyor

Fenerbahçe'nin golcüsü Soldado ayrılık sinyalini verdi. İspanyol futbolcu kolilenmiş paketleri Instagram'dan paylaştı.

Sözleşmesi sona eren Soldado'nun ismi Getafe ile anılıyor.

Soldado bu sezon 25 maçta 7 gol, 5 asistlik performans sergilemişti.


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