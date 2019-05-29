Fenerbahçe'nin golcüsü Soldado ayrılık sinyalini verdi. İspanyol futbolcu kolilenmiş paketleri Instagram'dan paylaştı.
Sözleşmesi sona eren Soldado'nun ismi Getafe ile anılıyor.
Soldado bu sezon 25 maçta 7 gol, 5 asistlik performans sergilemişti.
Fenerbahçe'nin golcüsü Soldado ayrılık sinyalini verdi. İspanyol futbolcu kolilenmiş paketleri Instagram'dan paylaştı.
Sözleşmesi sona eren Soldado'nun ismi Getafe ile anılıyor.
Soldado bu sezon 25 maçta 7 gol, 5 asistlik performans sergilemişti.
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