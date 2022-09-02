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Son dakika şoku! Batshuayi'nin Nottingham Forest'e transferi gerçekleşmedi

Transferin son günü Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Michy Batshuayi'nin Nottingham Forest transferi belgeler zamanında gönderilemediğinden iptal oldu.

02 Eylül 2022, Cuma 07:45 Son Güncelleme:
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Son dakika şoku! Batshuayi'nin Nottingham Forest'e transferi gerçekleşmedi

Premier Lig'de Chelsea forması giyen ve transfer döneminde adı sık sık ile anılan Michy Batshuayi'nin Nottingham Forest'e transferi gerçekleşmedi.

Belgeler yetişmedi!

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Nottingham Forest'ın Chelsea ve Belçikalı oyuncu ile her konuda anlaştığı ancak evrakların zamanında yetişmediği için transferin iptal olduğu iddia edildi.

Beşiktaş 'ta 14 gol attı

Geçen sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren Michy Batshuayi 14 gol kaydetmişti.


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Fenerbahçe 'nin de gündeminde

Forvet arayışlarını sürdüren ve Maxi Gomez'i Trabzonspor 'a kaptıran Fenerbahçe'nin Michy Batshuayi ile ilgileneceği iddia ediliyor.

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