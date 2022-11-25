Sezon başından bu yana boşta olan Sofiane Feghouli'nin yeni takımı belli oldu. Galatasaray 'la sözleşmesi bittikten sonra Cezayirli futbolcu takım bulamamıştı.





5 SEZON GALATASARAY FORMASI GİYDİ

2017 yılında 4 milyon 250 bin Euro karşılığında Galatasaray'a transfer olan ve 5 sezon Sarı-Kırmızılı formayı giyen Cezayirli yıldız futbolcu 2 Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı. Geçen sezon Sarı-Kırmızılı formayla 30 maçta süre alarak 5 gol, 5 asistlik performans sergileyen Feghouli ile yeni sözleşme imzalanmamıştı.

SEZON BAŞI TEKLİFLERİ KABUL ETMEDİ!

Galatasaray'da seçim dönemi uzun süre Sarı-Kırmızılı kulüpten teklif bekleyen 32 yaşındaki futbolcu teklif gelmeyince rotasını başka kulüplere çevirmişti. Kasımpaşa ve Fatih Karagümrük yıldız futbolcuya 700-800 bin Euro civarında teklifler yaptı ancak Feghouli bu teklifleri düşük bulduğu için kabul etmedi.





AİLESİYLE İSTANBUL'DA YAŞIYOR

5 sezon Galatasaray forması giyen Feghouli ayrılık sonrası İstanbul'da yaşamaya devam ediyor. Oğlu Galatasaray alt yapısında forma giyen yıldız futbolcunun eşi de Türkiye'de güzellik merkezi açmıştı. Feghouli'nin zaman zaman Florya Metin Oktay Tesisleri'ne oğlunun idmanlarını izlemeye gittiği biliniyor.

GALATASARAY'A DAVA AÇMIŞTI

Galatasaray'dan ayrılan Sofiane Feghouli, FIFA'ya dava açtığı haberlerini doğruladı. Cezayirli futbolcu, ayrıca, "Bu transfer döneminde de Galatasaray'ın durumunu yakından takip ettim ve ekonomik olarak bir sıkıntılarını görmeyince avukatıma talimat verdim ve Galatasaray'ın borcu neyse almasını söyledim. Bunun dışında bir konu yok" diye konuştu.

1.6 MİLYON EURO ALACAĞI VAR

Birikmiş alacağı, maç başı prim ve bonusları ile ev kirasını içeren kalemler için Galatasaray'ı FIFA'ya şikâyet eden 32 yaşındaki futbolcu, dava dosyasına gecikmeden dolayı yüzde 10 faiz de işletti. Feghouli'nin söz konusu maddelerden istediği rakamın toplamı ise 1.6 milyon euro.





YENİ TAKIMI BELLİ OLDU

33 yaşındaki Sofiane Feghouli'nin ismi Beşiktaş 'la anılsa da bir başka İstanbul ekibi ile anlaşmaya vardı. Kasımpaşa ile görüşen ancak istediği teklifi bulamayan 32 yaşındaki futbolcu Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'le anlaştı.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ!

Bugün sağlık kontrolünden geçen Feghouli'nin resmi olarak kısa süre içinde transferinin açıklanması bekleniyor. İlk yarıyı takımsız kapatan Cezayirli futbolcu uzun süre çalışmalarını bireysel olarak sürdürmüştü.

25 GOL, 26 ASİSTLE OYNADI!

Yıldız futbolcu, Galatasaray kariyerinde çıktığı 126 lig maçında 25 gol, 26 asistle oynadı. G.saray'dan ayrıldıktan sonra kendisine takım bulamayan Sofiane Feghouli 6 aydır yeşil sahalardan uzak. Cezayirli oyuncunun piyasa değeri 700 bin €

Yakup Çınar