Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, kadrosuna takviye yapmaya devam ediyor. Eylül ayında Beşiktaş 'ta problemler yaşayarak ayrılan 30 yaşındaki yıldız futbolcu Adem Ljajic'i kadrosuna katan İstanbul ekibi, bir yıldızla daha sözleşme imzaladı.

Süper Lig'de Andrea Pirlo yönetiminde önemli işlere imza atmak isteyen Karagümrük, ligde düşme hattının hemen üzerinde yer alıyor. Ligin 14. haftası sonunda 13 puanla 15. sırada bulunan İstanbul ekibi, Dünya Kupası sonrasında bir çıkış yakalamak istiyor.

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Bir yandan da ikinci yarıda gücüne güç katmak için transfer çalışmalarını sürdüren Süleyman Hurma'nın başkanlığında Karagümrük, Adem Ljajic'in ardından bir ismi daha kadrosuna kattı.

FEGHOULI İMZAYI ATTI

Fatih Karagümrük, Galatasaray 'la sözleşmesi sona erdikten sonra boşta olan Sofiane Feghouli ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

Karagümrük'ten yapılan açıklamada "32 yaşındaki orta saha oyuncusu Sofiane Feghouli ile önümüzdeki transfer döneminden itibaren geçerli olmak üzere 1.5 yıllık anlaşmaya varılmıştır." denildi.

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GALATASARAY'DAN AYRILMIŞTI

Cezayirli futbolcu Türkiye'ye 2017-2018 sezonunda Galatasaray'a transfer olarak gelmişti. Sarı kırmızılı takım 4.25 milyon euro bonservis bedeliyle tecrübeli futbolcuyu İngiltere Premier Ligi ekiplerinden West Ham United'dan transfer etti.

32 yaşındaki futbolcu Süper Lig'de 126 maça çıkarken bu karşılaşmalarda 25 gol 27 asistlik performans sergiledi. Cezayirli futbolcu Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa dahil toplamda 14 maçta forma giyerken bu müsabakalarda da 5 gol 4 asistle oynadı.

Tecrübeli futbolcu, geçen sezon sarı kırmızılı takım ile olan sözleşmesi sona erdikten sonra yaz transfer döneminde herhangi bir kulübe imza atmamıştı ve bonservisi elindeydi.

5 sezon Galatasaray forması giyen Feghouli, 2 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa zaferi yaşamıştı.

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Feghouli'nin West Ham United günleri