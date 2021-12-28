Fenerbahçe 'de Vitor Pereira ile yolların ayrılması sonrası teknik direktör arayışları sürerken Beşiktaş 'ın eski hocası Slaven Bilic'in ismi öne çıkıyordu. Hırvat teknik adam, Fenerbahçe iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

'Tamamı söylenti'

Takımı Beijing Guoan'ın Guangzhou Evergrande ile karşılaşacağı maç öncesi düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe iddiaları kendisine sorulan Bilic, "Ben profesyonel bir teknik direktörüm ve takımıma, oyuna saygı duymaya devam edeceğim. Bunların tamamı söylenti. Şu anda düşündüğüm tek şey Gouan'ı daha iyi bir oyun adına nasıl yönlendirebileceğim" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de son dönemde Slaven Bilic'in yanı sıra Alman teknik direktör Joachim Löw'ün de ismi öne çıkıyor.



