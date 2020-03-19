SON DAKİKA! Sivas'ta deprem mi oldu? Sivas ve Tokat' deprem...
Son dakika deprem haberi: Sivas'ta korkutan deprem. AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre Sivas'ta 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yaklaşık olarak 20 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.
Son dakika haberi: Sivas'ta korkutan deprem. Sivas'ta 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin, 20 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
AFAD Sivas’ta meydana gelen son dakika depreminin şiddetini 4.2 olarak duyurdu. AFAD'a göre yerin 19 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin merkez üssü Sivas olarak açıklandı. Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssü olarak Tokat Almus’u belirtirken depremin şiddetini 4.1 olarak revize etti.
https://twitter.com/DepremDairesi/status/1240551630946349058
https://twitter.com/Kandilli_info/status/1240552873542463488