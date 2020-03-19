Son dakika haberi: Sivas'ta korkutan deprem. Sivas'ta 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin, 20 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

AFAD Sivas’ta meydana gelen son dakika depreminin şiddetini 4.2 olarak duyurdu. AFAD'a göre yerin 19 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin merkez üssü Sivas olarak açıklandı. Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssü olarak Tokat Almus’u belirtirken depremin şiddetini 4.1 olarak revize etti.















