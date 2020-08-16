Son dakika | Sivasspor Max Gradel transferini açıkladı

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Demir Grup Sivasspor, geçtiğimiz sezon Fransa Lig 1 ekiplerinden Toulouse forma giyen Max Gradel ile 2020-2021 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzaladı. Max Gradel, sol kanatta görev yapıyor.

Max Gradel kimdir?

30 Kasım 1987’de Fildişi Sahili’nin Abidjan kentinde dünyaya gelen Max-Alain Gradel, kariyerine İngiltere’de Leicester City alt yapısında başladı. Ardından Bournemouth, Leeds United, Saint-Etienne gibi takımların formasını giyen Max Gradel, son 2 sezondur Toulouse forması terletiyordu.

Kariyerinde 389 maça çıkan 33 yaşındaki sporcumuz 97 kez gol sevinci yaşarken, 51 de asist yaptı. Max Gradel 75 kez de ülkesinin milli takım formasını giydi.



