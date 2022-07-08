Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor , son olarak Radomiak forması giyen 26 yaşındaki Polonyalı forvet Karol Angielski ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Kırmızı Beyazlı ekipten yapılan açıklama şu şekilde:

Demir Grup Sivasspor’umuz Polonyalı forvet oyuncusu Karol Angielski’yi renklerine bağladı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Demir Grup Sivasspor’umuz, geçtiğimiz sezon Polonya’da Radomiak Radom forması giyen Karol Angielski ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

20 Mart 1996’da Polonya’da Kielce şehrinde dünyaya gelen Karol Angielski, futbola Korona alt yapısında başladı. Ardından ülkesinde; Slask Wroclaw, Piast Gliwice, Zawisza, Olimpia Grudziadz, Wisla Plock formalarını giyen golcü futbolcu 2020 yılından beri de Radomiak forması giydi ve geçtiğimiz sezon 35 maçta 18 gol kaydetti.

Kariyerinde 103 maça çıkan sporcumuz 53 kez gol sevinci yaşadı ve 13 kez de asist yaptı.

Karol Angielski’ye Demir Grup Sivasspor’umuza hoş geldin der, formamız altında başarılar dileriz.