UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında Maccabi Tel-Aviv ile oynayan ve geç saatlerde biten mücadelenin ardından Sivas'a dönmeye hazırlanan Demir Grup Sivasspor kafilesi havalimanında mahsur kaldı. İsrail yetkileri sistemi ve geçişleri kapandığı belirterek zorluk çıkarttı.

İşte Sivasspor'un paylaşımı



