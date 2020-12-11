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Son dakika | Sivasspor İsrail'de mahsur kaldı

Son dakika...Maccabi Tel-Aviv maçının ardından Sivas'a dönmeye hazırlanan Demir Grup Sivasspor kafilesi, havalimanında mahsur kaldı. İsrail yetkileri sistemi ve geçişleri kapatarak her türlü zorluğu çıkarttı

11 Aralık 2020, Cuma 02:34 Son Güncelleme:
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Son dakika | Sivasspor İsrail'de mahsur kaldı

UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında Maccabi Tel-Aviv ile oynayan ve geç saatlerde biten mücadelenin ardından Sivas'a dönmeye hazırlanan Demir Grup Sivasspor kafilesi havalimanında mahsur kaldı. İsrail yetkileri sistemi ve geçişleri kapandığı belirterek zorluk çıkarttı.

İşte Sivasspor'un paylaşımı


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