Fenerbahçe 'de forma giyen ve gelecek sezon kadroda düşünülmeyen oyuncular arasında yer alan Mame Thiam'a bir talip daha çıktı. Demir Grup Sivasspor , sarı-lacivertli takımda forma giyen ve yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Senegalli forvet Mame Thiam'ı kadrosuna katmak istiyor.

Başkanlar görüştü

Kırmızı-beyazlı ekibin Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın, 28 yaşındaki golcü oyuncunun transferi için Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la görüştüğü ve oyuncuyu resmen istediği belirtildi.





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Yiğidolar, bonservis ödemek istemiyor

Yiğidolar'ın, Mame Thiam için bonservis bedeli ödemek istemediği, ancak Fenerbahçe'nin ise bonservis olmadan oyuncuyu yollamaya sıcak bakmadığı öğrenildi.

Göztepe de peşinde

Bilindiği üzere Sivasspor'un dışında İzmir ekibi Göztepe de, Thiam'ı kadrosuna katmak isteyen takımlar arasında yer alıyor.

Sözleşmesi devam ediyor

Kanarya ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2023 yılına kadar devam eden ve henüz lisansı da çıkarılmayan golcü oyuncu, 18 Ağustos 2020 tarihinde Kasımpaşa'dan transfer olmuştu. Sarı-lacivertli takım ile 34 maça çıkan Thiam 8 gol ve 4 asist kaydetti.

Ajansspor







