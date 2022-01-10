Ülkemizde bir dönem Beşiktaş forması da giyen 32 yaşındaki Japon orta sahanın yeni adresi netleşti. Belçika temsilcisi Sint-Truiden, son olarak PAOK forması giyen Shinji Kagawa'yı renklerine bağladığını açıkladı.

Kariyerinde Cerezo Osaka, Dortmund, Manchester United, Beşiktaş, Real Zaragoza ve PAOK formaları giyen tecrübeli isim artık Belçika'da futbol hayatına devam edecek.









Shinji Kagawa profesyonel futbol kariyerinde toplamda 464 maça çıktı ve 131 gol, 95 asistlik performansa ima attı. Bir dönem Japonya Milli Takımı'nın da yıldızları arasında yer alan Kagawa 97 kez ülkesinin formasını giydi ve 31 gollük katkı sağladı.







