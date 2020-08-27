Transfer döneminde adı sık sık Göztepe ve Beşiktaş ile anılan 31 yaşındaki tecrübeli file bekçisi Sinan Bolat, Belçika ekibi Gent'e transfer oldu. Kulüpten yapılan açıklamada tecrübeli kaleci ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Sinan Bolat ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Tecrübeli kaleci, Belçika'daki 4. farklı kulübünde mücadele verecek. Tecrübeli file bekçisi öncesinde de Standart Liege, Club Brugge, Antwerp ve Gent takımlarının formalarını giydi.

Milli file bekçisi kariyerinde Belçika dışında Portekiz'de Porto, Arouca ve Türkiye'de Kayserispor, Galatasaray formaları giydi.

Sinan Bolat tam 12 kez de A Milli Takım kalesini korudu.







