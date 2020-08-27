SON DAKİKA | Sinan Bolat Gent'e transfer oldu

Belçika ekibi Gent, milli kaleci Sinan Bolat'ı transfer ettiğini açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada tecrübeli kaleci ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

27 Ağustos 2020, Perşembe 18:46 Son Güncelleme:
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SON DAKİKA | Sinan Bolat Gent'e transfer oldu

Transfer döneminde adı sık sık Göztepe ve Beşiktaş ile anılan 31 yaşındaki tecrübeli file bekçisi Sinan Bolat, Belçika ekibi Gent'e transfer oldu. Kulüpten yapılan açıklamada tecrübeli kaleci ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. 

Sinan Bolat ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Tecrübeli kaleci, Belçika'daki 4. farklı kulübünde mücadele verecek. Tecrübeli file bekçisi öncesinde de Standart Liege, Club Brugge, Antwerp ve Gent takımlarının formalarını giydi. 

Milli file bekçisi kariyerinde Belçika dışında Portekiz'de Porto, Arouca ve Türkiye'de Kayserispor, Galatasaray formaları giydi. 

Sinan Bolat tam 12 kez de A Milli Takım kalesini korudu.  



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