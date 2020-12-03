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Son dakika | Siirt'te korkutan deprem! 5 büyüklüğünde Mardin ve Muş'ta hissedildi

Siirt'in Kurtalan ilçesinde saat 08.45'te 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 20 km derinlikte meydana gelen depremin merkez üssü Kurtalan'ın Karabağlar köyü.

03 Aralık 2020, Perşembe 09:04 Son Güncelleme:
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Son dakika | Siirt'te korkutan deprem! 5 büyüklüğünde Mardin ve Muş'ta hissedildi

Siirt'in Kurtalan ilçesinde saat 08.45'te 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 20 km derinlikte meydana gelen depremin merkez üssü Kurtalan'ın Karabağlar köyü. Deprem; Mardin, Muş ve çevre illerden hissedildi.

AFAD'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Siirt'in Kurtalan ilçesinde saat 08.45'te 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kurtalan ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.




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