Siirt'in Kurtalan ilçesinde saat 08.45'te 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 20 km derinlikte meydana gelen depremin merkez üssü Kurtalan'ın Karabağlar köyü. Deprem; Mardin, Muş ve çevre illerden hissedildi.
AFAD'dan yapılan açıklama şu şekilde:
Siirt'in Kurtalan ilçesinde saat 08.45'te 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kurtalan ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.
https://twitter.com/AFADBaskanlik/status/1334375084128169984