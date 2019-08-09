SON DAKİKA! Shinji Kagawa formayı giydi!

Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında Borussia Dortmund'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Shinji Kagawa'nın yeni durağı belli oldu. Başkan Fikret Orman'ın transferi için yeniden görüşeceklerini söylerken "İspanya'da oynama hayali var." dediği yıldız isim, Real Zaragoza formasıyla görüntülendi.

30 yaşındaki Japon futbolcuyla her konuda anlaştığı öğrenilen La Liga 2 ekibinin transferle ilgili resmi açıklamayı çok kısa bir süre içerisinde yapması bekleniyor. Daha önce Manchester United ve Borussia Dortmund gibi takımlarda top koşturan Kagawa, yarım sezon formasını giydiği Beşiktaş'ta 14 maça çıkarken 4 gol ve 2 asistlik bir performans sergilemişti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler