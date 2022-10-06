Sevilla'da bir süredir gündemde olan Julen Lopetegui ile yolların ayrılmasına ilişkin karar, Şampiyonlar Ligi'nde iç sahada gelen farklı Borussia Dortmund yenilgisi sonrası acil şekilde resmiyet kazandı. İspanyol ekibi, Lopetegui'nin görevine son verildiğini resmen açıkladı.

Dortmund karşısında dağıldılar

Sevilla, Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda üçüncü maçlar öncesi 1 puana sahipti. İç sahada Manchester City'ye karşı 4-0 kaybettikten sonra deplasmanda Kopenhag ile 0-0 berabere kalmışlardı.

Bu gece Ramon Sanchez Pizjuan'da ağırladıkları Dortmund karşısında adeta dağıldılar. İlk yarıda 3 farkla geri düşen İspanyol ekibi, karşılaşmadan da 4-1'lik skorla mağlup ayrıldı.





İç sahada galibiyet yok!

Sevilla, bu sezon LaLiga'da oynadığı 3 iç saha maçında 1 beraberlik, 2 yenilgi alırken Şampiyonlar Ligi'nde de oynadığı 2 iç saha maçını kaybetti. Manchester City'e karşı alınan 4-0'lık yenilgi sonrasında Dortmund'a da 4-1 ile boyun eğdiler.

Ligde 17. sıradaydı

İspanya LaLiga'da geride kalan 7. haftayı Sevilla, 17. sırada kapattı. 7 maç sonunda sadece Espanyol deplasmanında alınan galibiyet ve Villarreal beraberliği dikkat çekiyordu.

Ayrılık kararı açıklandı

Sevilla, Dortmund karşısında alınan yenilginin ardından Julen Lopetegui ile yolların ayrıldığını resmi olarak açıkladı. Sevilla'yı 170 maçta çalıştıran ve bir de UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu kazandıran Lopetegui'ye teşekkürlerle veda edildi.

Maç sonu vedalaşmıştı

İspanyol ekibi, kararı resmi olarak açıklamadan önce Lopetegui, Dortmund maçı sonunda oyuncularıyla vedalaştı. Lopetegui, sahadan ayrılırken de taraftarlara veda etmişti.

'Herkese çok teşekkür ederim'

Maç sonu Movistar'a konuşan Lopetegui, "Bana üç harika sezon yaşatan tüm Sevilla'ya, halkına, oyunculara teşekkür ederim. Çok sevdiğim bir takımdan ayrılmanın üzüntüsünü yaşıyorum. Sevinçli ve hüzünlü anlar yaşadık" dedi.

Yaşananlara ilişkin yorum yapmadı

Lopetegui, özellikle yaz döneminde transfer edilen oyuncuları kullanmaması nedeniyle eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti. İspanyol teknik adama son aylarda yaşananlara ilişkin bir soru yöneltilse de, "Bugün bunları konuşmanın zamanı değil. Kulübe her şey için şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.