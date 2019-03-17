Cengiz Ünder'i Roma'ya transfer eden isim olan İspanyol sportif direktör Monchi, geçtiğimiz günlerde İtalyan ekibiyle yollarını ayırmıştı. Yeni durağının neresi olacağı büyük merak uyandıran 50 yaşındaki futbol adamı, eski takımı Sevilla'ya geri döndü.

Endülüs ekibinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada 50 yaşındaki "transfer sihirbazı" lakaplı Monchi'nin yarın resmi sözleşmeye imza atacağı ve 1 Nisan'dan itibaren de görevine başlayacağı duyuruldu. Sevilla'da 17 yıl boyunca sportif direktör olarak çalışan Monchi, 2017 yılında kulüpten ayrılıp Roma'nın yolunu tutmuştu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler