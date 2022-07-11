Son dakika | Sevilla Marcao ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla, Galatasaray 'dan Marcao ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Galatasaray bu transferden toplamda 15 milyon Euro gelir elde edecek. Senelik 1.5 milyon Euro maaşalacak.

5 yıllık sözleşme imzalayan Marcao'nun sözleşmesinde 50 milyon Euro'ya serbest kalır maddesi bulunuyor.

Galatasaray KAP'a bildirdi

Sarı-Kırmızılılar, Marcao'nun Sevilla'ya transfer olduğunu borsaya da bildirdi. Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle;

Profesyonel Futbolcumuz Marcos Do Nascimento Teixeira'nın transferi konusunda Sevilla Football Club, S.A.D. ile anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre Sevilla Football Club, S.A.D., Şirketimize bonuslar ile birlikte 15.000.000 Eur tutarında transfer bedeli ödeyecektir. Oyuncunun ileride bir başka kulübe kiralanması ya da satılması durumunda, elde edilecek transfer bedeli karının %10'u ayrıca Sevilla Football Club, S.A.D. tarafından Şirketimize ödenecektir.







