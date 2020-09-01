TFF Genel Kurulu'na katılan kulüp başkanları, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunuyor. Bu isimlerden birisi de son şampiyon Başakşehir'in başkanı Göksel Gümüşdağ... Gümüşdağ, transfer gündemi hakkında açıklamalarda bulundu.

İŞTE BAŞAKŞEHİR KULÜBÜ BAŞKANI'NIN AÇIKLAMALARI:

Devlerin bütçeleriyle yarışmak çok kolay değil. Gerçekçi olmak lazım. Tabii ki Şampiyonlar Ligi'nde elimizden geldiğince mücadele edeceğiz.

Başakşehir şampiyon takım. Şampiyon olan takımlar gibi her zaman şampiyonluğa oynayacağız. Hedefimiz, ikinci şampiyonluk. Neden olmasın?

Edin Visca için Türkiye'den gelen bir teklif yok. Sevilla'dan İrfan Can Kahveci ile ilgili teklif geldi. Onun dışında başka gelen bir teklif yok.