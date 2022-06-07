Galatasaray 'da müthiş bir çıkış yakalayan Marcao, transferin gözdesi... Özellikle Avrupa Ligi'nde sergilediği performansla devlerin dikkatini üzerine çeken, Napoli, Roma ve Atalanta gibi takımların listesinde bulunan Brezilyalı stopere son olarak Sevilla kanca attı, transferle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Teklif: 14 milyon Euro + 10 milyon Euro bonus

Norveçli gazeteci Haavard Trygveit, stoperi Diego Carlos'u 31 milyon Euro'ya Aston Villa'ya satan Sevilla'nın Galatasaray'a 14 milyon Euro + 10 milyon Euro bonusluk resmi teklif yaptığını, iki kulübün anlaşmaya yakın olduğunu iddia etti. Trygveit, Galatasaray'ın 10 milyon Euro'luk bonus alabilmesi için Marcao'nun İspanyol ekibinin forması ile maçların en az yüzde 80'inde forma giymesi ve takımın Şampiyonlar Ligi'ne kalması gibi maddelerin bulunduğunu aktardı.

Brezilyalı stoper, geride kalan sezonda 38 karşılaşmada forma giydi, 1 gol attı. Yıldız savunmacı, tek golünü Avrupa Ligi'nde Barcelona ağlarına bıraktı.

Değerini katladı!

Galatasaray'a geldiği günden beri ortaya koyduğu performansla adından söz ettiren Brezilyalı stoper, geride kalan sezonda 38 karşılaşmada forma giydi. 1 gol kaydetti. Marcao, 2019 yılında Portekiz temsilcisi Chaves'ten transfer edildi. Cimbom, Portekiz ekibine bu transfer için 4 milyon Euro ödedi. 3 yıl önce 2 milyon Euro değeri olan Marcao'nun şimdiki değeri ise 14 milyon Euro.

Galatasaray'da yeni yönetimin Marcao ile ilgili vereceği karar merak ediliyor. Başkan adayları Eşref Hamamcıoğlu ve Dursun Özbek, yıldız oyuncu satışına karşı olduklarını ve şampiyonluk kadrosu kurmayı hedeflediklerini dile getirmişlerdi.

Adaylar sıcak değil

Sarı-Kırmızılı kulübün başkan adayları Eşref Hamamcıoğlu ve Dursun Özbek, geçtiğimiz günlerde yaptıkları açıklamalarda, yıldız oyuncu satışına karşı olduklarını ve şampiyonluk kadrosu kurmayı hedeflediklerini dile getirmişlerdi. Ancak İspanyol kaynaklar, stoperini 31 milyon Euro'ya satan Sevilla'nın en az 15 milyon Euro'yu gözden çıkardığını belirtiyor. Böyle bir teklif karşısında Galatasaray Yönetimi'nin transfere onay verebileceği ifade ediliyor.







