Son dakika | Sertaç Şanlı, Barcelona'ya imzayı attı
Anadolu Efes'te bu sezon EuroLeague şampiyonluğunu ve ING Basketbol Süper Ligi şampiyonluğunu kazanan Sertaç Şanlı'nın yeni adresi belli oldu. Daha önce Barcelona ile prensip anlaşmasına varan 29 yaşındaki pivot, iki yıllık sözleşmeyi imzaladı.
Bu sezon EuroLeague şampiyonluğunu ve ING Basketbol Süper Ligi şampiyonluğunu kazanan Anadolu Efes'te milli yıldız Sertaç Şanlı, Barcelona'ya 2 yıllık imzayı attı. beIN Sports'un son dakika haberine göre; Daha önce Barcelona ile prensip anlaşmasına varan 29 yaşındaki pivot, iki yıllık sözleşmeyi imzaladı.
Anadolu Efes formasıyla bu sezon THY Euroleague ve ING Basketbol Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Sertaç Şanlı gelecek sezondan itibaren Barcelona forması giyecek.
Anadolu Efes, Euroleague Final Four finalinde Barcelona'yı mağlup ederek kupaya uzanmış ve Sertaç Şanlı da performansıyla dikkat çekmişti.